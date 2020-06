Prima seduta del nuovo CdA UniMol: tra conferme, novità e in presenza

CAMPOBASSO. Come dettato dallo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, il Consiglio di Amministrazione, oltre che dal Rettore, da un rappresentante degli studenti eletto dalla comunità studentesca e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, indicato sempre a seguito di elezioni, si compone anche di altri 7 rappresentanti che vengono designati dal Senato Accademico e risultano così suddivisi:

quattro componenti appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo,;

un componente designato tra i docenti di ruolo, ricercator i , studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo ;

, studenti e il personale tecnico-amministrativo, dell'Ateneo due componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ;

Tali 7 componenti sono stati designati dal Senato Accademico nella seduta dello scorso 11 giugno,

Ieri, giovedì 18 giugno 2020, prima seduta del Consiglio di Amministrazione nella nuova formazione e che resterà in carica per il quadriennio 2020/2024.

All’avvio di seduta, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Rettore, prof. Luca Brunese e dell’Università degli Studi del Molise.

“La giornata di oggi – ha esordito il Rettore Brunese all’inizio dei lavori – assume un significato particolare, nel percorso di ritorno alla graduale e quotidiana normalità.

Rappresenta, infatti, ha continuato il Rettore - non solo la prima seduta del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione che ci accompagnerà per i prossimi quattro anni, ma soprattutto, come già avvenuto ieri per la seduta del Senato Accademico, un ennesimo messaggio di incoraggiante ripresa delle attività accademico-istituzionali in presenza, che proseguiranno con il ritorno in aula degli studenti in occasione delle sedute di esame e di laurea della prossima sessione estiva”.

“Riappropriarsi delle abitudini tipiche della vita universitaria di sempre, pur con tutte le cautele legate al momento - ha concluso il prof Brunese – è una tappa essenziale nel ritorno alla normalità della nostra comunità accademica, che si ritrova oggi più forte, coesa e sicura”.

Quali componenti del Consiglio di Amministrazione individuati tra il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università del Molise, conferma per il prof. Davide Barba, Ordinario di Sociologia giuridica della devianza e mutamenti sociali e per il prof. Stefano Fiore Ordinario di Diritto penale;

due le novità: la prof. Elisa Novi Chavarria, Ordinario di Storia moderna, il prof. Vincenzo De Felice, Ordinario di Chimica generale e inorganica.

Quale componente appartenente alla comunità accademica ancora una riconferma: il Senato accademico ha indicato il prof. Guido Maria Grasso, Ordinario di Igiene.

In merito alla designazione dei componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, la scelta si è indirizzata verso due importanti professionalità: il prof. Filippo de Rossi, Ordinario di Fisica tecnica ambientale e Rettore, dal 2013 al 2019, dell’Università degli Studi del Sannio e Presidente della Società Italiana di Fisica Tecnica, e il prof. Adolfo D'Errico Gallipoli, storico Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale” e Presidente della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di Napoli.