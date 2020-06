Famiglie sull'orlo della sopravvivenza, cassa integrazione ancora bloccata

CAMPOBASSO. L’Ugl Molise scrive a Toma e all’Inps, sia nelle direzioni provinciali di Isernia che quella regionale, per conoscere quali sono i problemi ostativi che bloccano il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori.

«Tale situazione è diventata insostenibile per tutti i lavoratori e ponendo in serie difficolta di sopravvivenza le proprie famiglie. Ci auspichiamo che nel più breve tempo possibile avremo delle risposte concrete per tutti i lavoratori che da mesi aspettano il riconoscimento del propri diritti.