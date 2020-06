L'ultimo saluto a Vincenzo Di Martino dalla comunità di Campomarino

CAMPOMARINO. Oggi la comunità intera di Campomarino e non solo darà l'ultimo saluto a Vincenzo Di Martino, storico proprietario di due bar-gelaterie in loco.

«I ricordi che riaffiorano sono troppi perché Vincenzo è stato per noi e tanti come noi un riferimento come uomo, marito, padre e professionista, instancabile commerciante e grande perfezionista, che poneva in modo maniacale al centro della sua attività, l'estrema pulizia dei locali, la qualità dei prodotti e la rotta che indicava al proprio amico e cliente, cioè educazione e lessico adeguato...

Oltre ad essere legato ai figli per una grande amicizia, essendo della loro generazione, posso proprio affermare che tanti come me sono colpiti dalla funesta notizia e accusano quest'altra grave perdita.

Caro Vincenzo ci consolala tua meritata presenza nella GLORIA di DIO e la certezza della tua grande EREDITÀ morale, la quale non sarà dimenticata perché TU sei stato un GRANDE TESTIMONE del nostro tempo.

Con affetto giunga il nostro abbraccio a tutta la famiglia DI MARTINO.

Un lettore che è semplicemente portavoce di una moltitudine di gente del nostro comune e non solo.