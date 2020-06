Ciclomobilità: alle città del Molise 293mila euro per le ciclovie urbane

ROMA. Ammontano a 293mila euro circa le risorse assegnate ai centri urbani della regione Molise per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.



È quanto stabilito dal Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e approvato ieri in Conferenza Unificata.

In particolare, la ripartizione per il biennio 2020/2021 assegna al Comune di Campobasso 203mila euro circa e al Comune di Isernia 90mila euro circa. In allegato la tabella con le risorse città per città.

Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l'acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente. Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.

Le risorse indicate rappresentano una solida base di partenza per il settore, sia in vista dell’adozione da parte del Mit del Piano Generale della Mobilità Ciclistica quale strumento principale per la programmazione delle future risorse, sia con riferimento ai “Biciplan”, già redatti o in fase di sviluppo da parte degli Enti territoriali.