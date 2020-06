CAMPOBASSO. Si svolgerà in Villa De Capoa a Campobasso, oggi venerdì 19 giugno, alle ore 17.00, l’inaugurazione del Parco Giochi Inclusivo intitolato a “Paul Harris”, fondatore del Rotary International, e nato da un’idea dell’Associazione Cnsi in collaborazione con il Rotary Club Campobasso che ne ha anche curato la progettazione e la direzione dei lavori.

Il Comune di Campobasso, che sarà presente all’inaugurazione con il sindaco Roberto Gravina e altri rappresentanti della Giunta, ha aderito alla proposta del C.N.I.S. e del Rotary Club di Campobasso volta alla riqualificazione dell’area, siglando un’apposita convenzione con l’Associazione per la gestione gratuita del Parco Giochi Inclusivo.

Il Parco Giochi è da intendersi come “Opera pubblica” realizzata dal Rotary Club di Campobasso.

Una vera e propria un’area ludico-ricreativa accessibile e fruibile da tutti, per concretizzare il desiderio e il diritto dei bambini (disabili e non) di vivere momenti piacevoli con i loro pari, senza dover fronteggiare le barriere che un normale parco giochi può comportare.

Alla luce delle indicazioni del Governo Italiano e le Raccomandazioni dell’OMS il Parco Giochi Inclusivo “Paul Harris” si adeguerà alle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”.