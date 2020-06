CAMPOBASSO. Gli ex consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo commentano la decisione dei giudici del Tribunale amministrativo regionale.

“Il Tar Molise, nonostante la durata del giudizio in quanto sono trascorsi quasi due mesi, si dichiara “incompetente” e rinvia al giudice ordinario, al quale i miei legali si sono già appellati da circa un mese, con udienza già fissata al 28 luglio, per i profili di competenza. Valuteremo, invece, la proposizione di appello al Consiglio di Stato per i vizi che non stati affrontati dal Tar”.