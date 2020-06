PESCARA. Il presidente della Saga Enrico Paolini e l'assessore Regionale al Turismo Mauro Febbo, hanno illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa, la ripresa dei collegamenti commerciali dall'Aeroporto d'Abruzzo e le ripercussioni positive nel comparto del turismo regionale. Per l'assessore regionale Mauro Febbo "è una bella giornata per l'Abruzzo e il turismo della nostra regione perché l'aeroporto è un traino per la nostra economia. Dopo diversi mesi riusciamo a ripartire anche se gradualmente, ma era imporrante farlo.

Puntiamo molto sull'aeroporto che è la prima infrastruttura d'Abruzzo e come tale deve essere considerata. Ripartiamo con Bergamo e poi a luglio con altre destinazioni ma è solo l'inizio perché con un aeroporto così attrezzato e oggi più che mai sicuro sul fronte sanitario, grazie anche alle garanzie fornite dalla Regione, ripartiamo per puntare sempre di più sullo scalo abruzzese". (Fonte Ansa.it)