In poche ore investiti due pedoni in centro a Campobasso

CAMPOBASSO. In poche ore sono stati investiti due pedoni a Campobasso, in pieno centro. Il primo incidente nelle prime ore della mattina in via Cavour, una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava nei pressi delle strisce pedonali. La persona alla guida dell'auto si è prontamente fermata a prestare soccorso e la donna è stata trasportata all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso.

Pochi minuti fa, invece, analogo incidente a Via Milano, anche in questo caso l'uomo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato investito da uno scooter in transito. Subito soccorso è stato trasportato al nosocomio del capoluogo. In entrambi gli incidenti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi.