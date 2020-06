MONTENERO DI BISACCIA. «Convergenza programmatica e individuazione di priorità con il gruppo Montenero che Rinasce».

Arriva anche dall'altra sponda civica cittadina la disponibilità al dialogo già annunciata da Montenero che Rinasce giorni fa.

Per CambiAmo Montenero, «Le linee programmatiche rappresentano un momento importante per il presente ed il futuro di Montenero e sono un momento di dialogo, di confronto e di condivisione sulle cose da fare per il bene del paese. Ma rappresentano, soprattutto, un momento di responsabilità.

Nei giorni scorsi il gruppo CambiAmo Montenero attraverso una sua delegazione ha incontrato i rappresentanti della coalizione civica Montenero che Rinasce.

Le discussioni ed i confronti sulle linee programmatiche per la costituzione di un programma elettorale hanno portato ad una conversione unanime di idee e progetti, dettate da buon senso e ragionevolezza. E’ evidente la necessità di cambiamento emersa dalle volontà delle parti con la necessaria discontinuità amministrativa guidata da Travaglini-Porfido-Contucci.

La convergenza programmatica e l’individuazione di priorità a breve/medio e lungo termine rappresentano l’inizio su cui lavorare tutti insieme, nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Montenero ha necessità di impegno e dedizione per il bene della collettività.