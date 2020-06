CAMPOBASSO. Alle ore 15.30 nella sala del Parlamentino in via XXIV Maggio 130 a Campobasso, si svolgerà un incontro promosso dal Capogruppo Pd in Regione Molise Micaela Fanelli dal titolo “La situazione della scuola in Molise – Le parti a confronto”.

PROGRAMMA

Introduce e Coordina

Micaela FANELLI Consigliere Regione Molise – Capogruppo PD

INTERVENGONO:

Maria CHIMISSO Vice Segretario Pd Molise e Dirigente Scolastico

Roberto DI BAGGIO Assessore Regione Molise – Istruzione e Formazione

Anna Paola SABATINI Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

ne discutono con:

rappresentanti sindacali e rappresentanti del mondo della Scuola

IL TEMA:

Come ripartirà la scuola molisana a settembre? Come saranno superati i problemi generati dall’emergenza Covid? Cosa cambierà nella didattica e nella formazione? Quali insegnamenti sono stati tratti in questi mesi e quali sono le buone prassi che andranno consolidate anche nel futuro, sulla scorta dell'esperienza maturata?

L'incontro si pone come un momento di confronto tra i diversi soggetti istituzionali e rappresentativi del mondo della Scuola molisana, al fine di analizzare i problemi cui si è dovuto far fronte, ma anche per mettere a sistema tutte le nuove opportunità offerte dalla crisi per costruire il nuovo sistema scolastico regionale dei prossimi anni.