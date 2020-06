Cordoglio da Comune di Termoli e Provincia alla famiglia Patriciello a firma di Francesco Roberti

TERMOLI. Doppia nota di cordoglio per la famiglia Patriciello da parte di Francesco Roberti. Come sindaco di Termoli Francesco Roberti e tutta l’amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze all’europarlamentare Aldo Patriciello e all’assessore regionale Vincenzo Cotugno per la prematura scomparsa di Stefano Patriciello.

L’amministrazione provinciale di Campobasso tutta e il presidente Francesco Roberti esprimono le più sentite condoglianze all’europarlamentare Aldo Patriciello e all’assessore regionale Vincenzo Cotugno per la prematura scomparsa di Stefano Patriciello.