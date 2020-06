Arredi in dono al comune di Montaquila Copyright: Termolionline.it

MONTAQUILA. Donazione per aree verdi, arriva la nota di ringraziamento del vice sindaco di Montaquila, Francesco Di Mauro, dopo l'insediamento dei parchi gioco a cura della società Europea 92. «In riscontro alla donazione di arredi per aree verdi dei centri abitati di Montaquila, l'amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, nell'accettare la donazione, desidera rivolgere i migliori ringraziamenti alla società Europea 92 per l'attenzione mostrata nei confronti della popolazione più giovane del Comune, con profondo sentimento di gratitudine.