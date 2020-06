ROMA. L’Anas punta tutto sulla sicurezza delle strade molisane ed abruzzesi, dove l’azienda ha deciso di investire 20 milioni di euro su un totale di 280 milioni destinati ad interventi lungo tutto lo stivale. L’investimento quadriennale prevede la messa in posa di una nuova barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo che andrà a sostituire la doppia linea continua a cui siamo abituati e che, nei tratti a scorrimento veloce, non basta ad inibire sorpassi azzardati e velocità dei veicoli.

Il nuovo sistema spartitraffico (che va sotto il nome di National Dynamic Barrier Anas o Ndba), progettato dalla stessa Anas, è innovativo sotto il punto di vista della modernità e della sicurezza: non solo è più sottile rispetto agli altri, dal momento che conta un margine interno di 2,80 metri, ma regge meglio agli urti, superando a pieni voti il crash test eseguito nel Centro di Certificazione e Analisi comportamentale a Bollate.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – È di innalzare i livelli di sicurezza della nostra rete, riducendo anche i costi di installazione e la manutenzione dell’infrastruttura. È un prodotto interamente ideato e realizzato da Anas con alte performance di resistenza negli spazi ridotti, aspetto che risponde puntualmente alle esigenze di molte tratte della nostra rete stradale».

Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è destinato alle aziende interessate alla realizzazione del progetto lungo la dorsale molisana-abruzzese (lotto 8) per un valore di 20 milioni di euro. Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas (leggi), pena esclusione, entro le ore 12.00 del 28 luglio 2020. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet alla sezione Fornitori/Bandi di gara.