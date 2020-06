Nola: soddisfatto per l'approvazione in Consiglio del rafforzamento della rete ospedaliera

CAMPOBASSO. Giornata importante in consiglio regionale per le decisioni in merito alla rete ospedaliera sanitaria molisana. Nel giorno che ha visto l'ennesima protesa a difesa della sanità pubblica dinanzi alla sede del consiglio regionale, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Vittorio Nola, si dice soddisfatto di quanto approvato oggi in assise.



“Nella seduta consiliare odierna è stata appena approvata, all'unanimità, una mozione congiunta tesa a rafforzare la rete ospedaliera molisana: dal Caracciolo di Agnone al Vietri di Larino, dal San Timoteo di Termoli fino al Santissimo Rosario di Venafro, in cui dopo la RSA è prevista l'attivazione di un Punto di Primo Intervento.

Un atto d'indirizzo che dà finalmente una direzione unitaria a tutta l'assise regionale in termini di sanità. Le nostre strutture pubbliche vanno valorizzate e potenziate per tutelare la salute dei cittadini, non devono e non possono esserci mezze misure.

Ma non finisce qui: le indicazioni contenute nella mozione dovranno far parte del Piano Operativo Sanitario 2019-2021 prima che venga ufficializzato”.