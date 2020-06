Unimol, prime lauree in presenza, disposizioni e misure di prevenzione con accredito

CAMPOBASSO. Continua la graduale ripresa delle attività accademico-istituzionali in presenza all'Università degli Studi del Molise. Giovedì 25 giugno, un'ennesima tappa, incoraggiante e significativa che vede UniMol tra i primi Atenei italiani a ripartire con le sedute di laurea in presenza.

Nell’Aula Magna di Ateneo, infatti, si terranno le discussioni delle tesi di laurea in presenza. La mattina si inizia alle ore 9.00 con 11 laureandi di Scienze motorie, nel pomeriggio, dalle ore 15.00, sarà la volta di altrettanti 11 candidati per il conseguimento del titolo di dottore in Medicina e chirurgia.

Definite e chiare le procedure di prevenzione e protezione previste e adottate da UniMol, nel rispetto delle misure di contenimento e di distanziamento, per la gestione dell'organizzazione dei due momenti di discussione delle tesi di laurea e descritte nel documento Ripresa sedute di laurea in presenza.

“Riappropriarsi delle abitudini tipiche della vita universitaria di sempre, pur con tutte le cautele legate al momento – ha più volte ribadito il Rettore Brunese – è una tappa essenziale nel ritorno alla normalità della nostra comunità accademica, che si prepara ad una nuova stagione di attività in presenza e in sicurezza”.

In considerazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione da adottare per la gestione dell’organizzazione delle sedute di laurea in presenza, si chiede, cortesemente, di voler compilare il modulo di accredito in allegato, specificando inoltre che:



l'ingresso nell'aula sarà consentito ad un candidato per volta;

ogni candidato ha la possibilità di usufruire di un numero massimo di 10 posti in sala da assegnare ad eventuali accompagnatori e/o famigliari, in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale in un'aula dotata di oltre 500 posti;

gli 11 candidati della mattina e quelli del pomeriggio, saranno suddivisi e separati in tre gruppi, il primo gruppo sarà da tre laureandi, gli altri due da quattro candidati;

Parcheggi, flussi, percorsi in ingresso e in uscita regolamentati come da piantina in allegato;

all'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea degli utenti esterni, impedendo l'accesso in aula in caso di temperatura > 37,5 °C;

tutti gli utenti e persone presenti nell'aula magna dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività incluso il momento del deflusso - come da planimetria allegata - e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche disponibili all’ingresso e in sala;

non sarà consentito l’accesso di utenti che utilizzano semi-maschere filtranti munite di valvola (FFP2/FFP3 con valvola di esalazione);

bisogna evitare il contatto ravvicinato (inferiore al metro) con gli utenti e col personale, limitare gli spostamenti e sostare nell'aula e negli altri ambienti il tempo strettamente necessario per le esigenze professionali;