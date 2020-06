CASACALENDA. Aida Romagnuolo dona kit di mascherine a Casacalenda e paesi del Basso Molise.

La cittadina Irma Mercogliese vuole ringraziare la consigliera regionale Aida Romagnuolo per il gentile pensiero che ha avuto per tutte le famiglie di Casacalenda dove ha regalato un migliaio di mascherine e, anche a quelle di Provvidenti.

«Ho saputo inoltre, che in questi giorni stanno distribuendo i kit anche nei comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Sant'Elia a Pianisi, Pietracatella, Morrone del Sannio e Ripabottoni. Aida Romagnuolo, ha inteso regalarci in questo difficile momento che abbiamo attraversato a causa dell'emergenza Covid 19, un kit che contiene una mascherina in tessuto Tnt, un paio di guanti, una calamita in ceramica che ritrae un quadro della nostra torre dell'orologio realizzata da suo padre, ed un rosario benedetto dal parroco don Michele. Un gesto encomiabile molto apprezzato da tutti noi cittadini del Basso Molise, proprio perché conosciamo la sensibilità e la disponibilità che Aida Romagnuolo ha sempre dimostrato e manifestato per tutti noi e per la comunità molisana. Grazie».