TERMOLI. In collaborazione dell’azienda Orogel di Cesena, che ha donato a Sae 112 una fornitura di vasetti di ottima confettura e marmellata di frutta Bio e senza zuccheri, la Onlus ha lanciato in questi giorni una raccolta fondi, anzi una golosissima raccolta fondi dal titolo "Una crostata per amica".

Sae 112 Onlus si è rivolta a tutti i forni, i bar, le pasticcerie, i ristoranti, a tutte le attività che si occupano di somministrazione di cibi e bevande, ma anche di commercio al dettaglio e alle aziende artigianali per asporto cibi di Termoli, San Martino in Pensilis e Trivento: le confetture e le marmellate donate da Orogel verranno affidate alle sapienti mani e alla inventiva di provetti mastri fornai e pasticceri per la preparazione degli ottimi dolci che fanno parte della tradizione e del bagaglio di esperienza di ogni professionista del settore.

I dolci saranno poi esposti, etichettati e accompagnati da una colorata brochure descrittiva e venduti direttamente dalle attività commerciali che sostengono il progetto “Una crostata per amica” presso i propri punti vendita o negozi ad esse collegati dal 15 giugno al 15 luglio: la somma ricavata verrà devoluta a Sae 112 Onlus per l'acquisto di attrezzature per la protezione civile locale.

Possono partecipare al progetto “Una crostata per amica” tutte le attività commerciali di altri Comuni che lo richiederanno chiamando il 340.7221112.

L’elenco delle aziende che supportano il progetto è visibile nella pagina Facebook di Sae 112