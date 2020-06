Stroncato da un malore in ufficio, 56enne di Campomarino muore in provincia di Caserta

CAMPOMARINO. Stroncato da un malore improvviso a soli 56 anni. E' avvenuto due sere fa a Pignataro Maggiore, località del casertano. Un dramma che si è consumato in fabbrica, dove il direttore vendite della Cts, Crescenzo Schiavone, originario di Campomarino, non ha avuto scampo. Stava alla sua scrivania, quando era terminato il suo orario di lavoro, e stava salutando alcuni colleghi. Il malore è sopraggiunto senza avvisaglie e l'ha ucciso. Il 56enne si è accasciato al suolo e non c'è stato nulla da fare. Il corpo del manager è stato subito restituito ai familiari.