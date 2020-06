Donate 4 tute di protezione per l'ospedale San Timoteo

TERMOLI. La ditta di ferramenta "Nevio" di Termoli ha fatto dono all'ospedale San Timoteo di quattro tute di protezione dal contagio Covid 19, per l'atto formale di questo bel gesto, i titolari della ditta Nevio le hanno donate nelle mani degli addetti dell'associazione di Protezione civile e volontariato "Valtrigno Molise".

Ora l'associazione aspetta l'ok per la consegna e in quale reparto debbono essere messe a disposizione. Continuano con piacere questi gesti di solidarietà da parte di privati imprenditori e cittadini privati, in questo periodo che davvero ha visto tanti slanci di solidarietà che forse dopo che sarà passata questa tragedia che ha colpito e sta ancora colpendo il genere umano, ci riconsegni una società migliore.