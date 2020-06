Presidio di protesta Ugl metalmeccanici in piazza Prefettura

CAMPOBASSO. La Ugl Metalmeccanici scende in Piazza Prefettura a Campobasso dalle 9.30 alle 12 per lanciare la questione lavoro.

«Il lockdown disposto dal Governo a seguito dell'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori della nostra economia - riferisce il segretario provinciale Domenico Guida - l'Ugl chiede al Governo una maggior sicurezza sui posti di lavoro, una più celere erogazione della cassa integrazione in tutti i settori il blocco dei licenziamenti a tutto il 2020 e incentivi mirati. Il nostro documento verrà consegnato alle autorità competenti territoriali ai fini di far comprendere l'urgenza di un rilancio economico».