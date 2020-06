TERMOLI. "Ospedale San Timoteo Emergenza covid-19 ferma alla fase 1".

E' quanto ritiene stia accadendo in viale San Francesco l'esponente dem Oscar Scurti, in qualità di segretario della federazione Pd del Basso Molise.

"Le immagini diffuse dalla stampa locale nel corso della giornata di ieri, mostrano chiaramente, anche a chi continua a ripetere da mesi che il Servizio Sanitario Regionale è efficiente e che la situazione è pienamente sotto controllo, che nel Basso Molise i cittadini per vedersi garantito il diritto alla salute, dopo mesi di blocco totale, rischiano concretamente di rimetterci la salute. Vedere utenti, soprattutto anziani, in fila per ore sotto il sole cocente e senza avere una chiara indicazione sul dove dirigersi per i servizi sanitari d'interesse, se non con cartelli di fortuna scritti a pennarello ed apposti ai cancelli d'ingresso, è semplicemente vergognoso.

Spiace constatare dunque che nel Basso Molise, nonostante sia trascorso parecchio tempo dal ritorno dell'operatività dei servizi sanitari assistenziali, le criticità legate agli accessi contingenti per le regole imposte dal covid-19, unite alla carenza di personale, continuano a creare grossi disagi ai pazienti. Riteniamo dunque che non sia più tollerabile procrastinare all'infinito la risoluzione delle problematiche che affliggono la sanità nel Basso Molise. Sollecitiamo, pertanto, il Presidente della Regione, il Commissario Ad Acta e il Direttore Generale dell'Asrem, ad affrontare e risolvere quanto prima le evidenti criticità che stanno mettendo a dura prova ed in serio pericolo il diritto alla salute dei cittadini del Basso Molise. La salute, come l'acqua, è un diritto non mercificabile!»