VINCHIATURO. Una ripresa effettiva in presenza è quella che c'è stata-tra giovedì scorso-nell'impianto di Vinchiaturo per il mondo della ginnastica ritmica al centro delle selezioni nazionali, queste svolte telematicamente.



Il via c'è stato con la preparazione dei programmi per i test nazionali. Nello specifico, con l'organizzazione della direzione tecnica regionale della ritmica affidata ad Antonella Policella, nell'impianto alle porte del capoluogo di regione c'è stato spazio per le allenatrici Daniela Catenaro e Monica Fiardi della Futurgimnica di Termoli con le ginnaste Alice Manuele, Cristina Perfetto, Francesca Borgese e Veronica Corazzini, per il team Sporting Bovianum con il tecnico Assunta Iannetta e ginnaste presenti Marzia Salvatore, Nicole Iacovantuono, Chiara Palangio ed Alessia Spina e ,infine, per la Magic Gym di Campobasso l'allenatrice Sonia Fondacaro con le ginnaste Nycla Iapalucci e Giulia Monaco. Queste sedute hanno presentato un momento di confronto anche con la direttrice tecnica della ritmica per la Puglia Marisa Stufano e con alcune sue ginnaste.

Al termine, la direttrice tecnica regionale Antonella Policella ha selezionato, per i test relativi alla categoria allieve che hanno avuto luogo martedì, Francesca Borgese e Veronica Corazzini della Futurgimnica di Termoli e Nycla Iapalucci della Magic Gym Campobasso. Per loro l' onore (e l' onere) di esibirsi per essere valutate,online, dallo staff tecnico del team Italia.

Ieri, invece , sono state impegnate nella valutazione le ginnaste junior Cristina Perfetto e Alice Manuele della Futurgimnica di Termoli.

Nel corso di queste sedute di allenamento, inoltre ,sono state selezionate le ginnaste allieve junior e senior che prenderanno parte agli allenamenti nazionali nell'ambito dei Gymcampus di Terranuova Bracciolini (in Toscana) e Piancavallo (in Friuli Venezia Giulia) in programma durante il mese di luglio, sedute tecniche che si svilupperanno sia a distanza che in presenza.