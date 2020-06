Festa della Madonna delle Grazie: il programma del 2 luglio

TERMOLI. Sono in corso i preparativi per la giornata dedicata alla Madonna delle Grazie a Termoli. In rispetto delle prescrizioni sanitarie non ci saranno la processione e la festa nel giardino del Santuario. Il programma delle iniziative di giovedì 2 luglio 2020, coordinato da don Bruno Buri, è il seguente: alle 8,15 santa messa celebrata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Seguirà l'adorazione eucaristica fino alle 20 con l'esposizione del Santissimo Sacramento.

Dopo la benedizione si reciterà il il rosario eucaristico con un rosario formato da palloncini bianchi e azzurri lasciato volare verso il cielo. Nel pomeriggio, alle 18, il giardino antistante il santuario sarà intitolato a don Gildo Fabbri e a don Francesco Guerra, educatori della gioventù termolese. Inoltre, l'oratorio delle Simpatiche Canaglie “El refugio" sarà intitolato al venerabile Carlo Acutis con una breve cerimonia alla quale saranno presenti il vescovo e il vice sindaco, Enzo Ferrazzano. In comunione di preghiera ci prepariamo a condividere questa giornata nell'affidamento alla protezione della Madonna delle Grazie.