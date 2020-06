TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che da oggi e fino al prossimo 10 luglio sono aperte le iscrizioni per il centro estivo comunale. E’ possibile scaricare il modulo dalla sezione “sociale” del sito istituzionale del Comune di Termoli. Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it