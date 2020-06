Domenica il Vela day al circolo "Mario Cariello"

TERMOLI. Domenica prossima 28 giugno 2020 dalle 9:30 alle 13:00 il Circolo della Vela Termoli invita tutti al Vela Day.

Il Circolo termolese invita tutti gli interessati, grandi e piccoli, presso la propria sede di Via Rio Vivo dove, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative Covid 19, sarà possibile effettuare uscite in mare e provare l’ebrezza di tutti gli sport velici. Per l’evento il Circolo metterà a disposizione le proprie barche, tavole ed attrezzature e l’esperienza dei propri Istruttori Federali.

Il Vela Day è un evento nazionale, promosso presso i circoli Fiv dalla Federazione Italiana Vela. Obiettivo è quello di avvicinare e divulgare al pubblico il mondo della vela e del windsurf. Il Circolo della Vela Termoli, offrirà anche l’opportunità di provare canoe e sup.

Per l’occasione sarà proposto uno specifico tesseramento promozionale alla Federazione Italiana Vela.