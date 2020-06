Cade dalla moto in via del Mare, 21enne soccorso da 118 e Misericordia

TERMOLI. Ancora un incidente stradale costa termolese. Nel tardo pomeriggio di oggi un 21enne, R. M, è finito a terra con la sua moto in via del Mare. Per fortuna ha rimediato solo delle escoriazioni. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasferito il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.