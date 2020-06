School of green, vince l'istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

GUGLIONESI. L’istituto omnicomprensivo di Guglionesi ottiene nuovi premi e riconoscimenti. Questa volta grazie agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria. Gli alunni hanno ottenuto il podio, il primo posto, nel progetto-concorso “School of green” promosso da Italiangas, rivelandosi di fatto come le classi più green d’Italia.

I ragazzi sono stati seguiti dalle docenti Fedora Di Narzo e Concetta Mammarella. Il progetto ideato dalla società Italiangas è iniziato a dicembre e si è concluso lo scorso 18 giugno.

I bambini sono stati motivati e sensibilizzati al riciclo dei materiali usati e a mettere in atto buone pratiche di cittadinanza attiva. L’originalità e la creatività espresse nei prodotti realizzati, hanno consentito alle classi di arrivare alla finale del Concorso, dove una giuria di esperti ha valutato il percorso svolto e il Progetto finale denominato “Pro.Tech” ( Tecnologia al servizio dell’ambiente e valigetta porta PC).

Le docenti si ritengono soddisfatte del risultato raggiunto e, ringraziano gli alunni per l’impegno profuso, le famiglie per la costante e utile collaborazione, in particolare la società Italiangas che, promuovendo tale Progetto, ha valorizzato esperienze ecosostenibili fondamentali per salvaguardare il pianeta Terra.

Nella giornata di ieri, 26 giugno 2020, le classi prime accompagnate dalle maestre, sono state ricevute dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti e dall’assessore Stefania Addesa che si sono complimentati per l’ottimo traguardo raggiunto.