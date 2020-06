Petacciato, in partenza dal primo luglio il servizio navetta mare 2020

PETACCIATO. In partenza da domani il servizio navetta mare 2020. Da domani, primo luglio, a lunedì 31 agosto (inclusa la domenica - esclusa la giornata del 15 agosto) il servizio osserverà le fermate stabilite per il servizio degli autobus di linea oltre a una ulteriore fermata in via Pablo Neruda (contrada Lemitoni).

Costo del biglietto: € 1,00 solo andata, € 1,00 solo ritorno, € 1,50 andata e ritorno.