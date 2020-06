Cresce la curva del Covid in Italia: 23 morti in un giorno, ma aumentano i guariti

ROMA. Continua senza sosta l’emergenza Covid in Italia che, come sempre, viene costantemente monitorato dal Servizio Nazionale della protezione civile.

All’interno del monitoraggio sanitario di oggi, martedì 30 giugno, si possono notare alcuni dati importanti: il bollettino odierno parla di 142 nuovi contagi in 24 ore (24 in più rispetto a ieri, ma meno rispetto ai due giorni precedenti). Aumenta, sfortunatamente, anche il numero dei decessi che arriva a quota 23 per un totale di 34.767, con un incremento dei casi, rispetto a ieri di 142 unità. I dimessi guariti, in Italia, sono 190.248 in totale.

Il numero totale delle persone attualmente infette è di 15.563, con una diminuzione di 933 persone rispetto a 24 ore fa. Di queste 93 persone sono in terapia intensiva, mentre 1.090 sono ricoverati con sintomi e 14.380 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi effettuati sale a 5milioni 390mila 110.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi, divisi per regione, sono i seguenti: 10.060 in Lombardia, 1.423 in Piemonte, 1.010 in Emilia Romagna, 836 nel Lazio, 462 in Veneto, 329 in Toscana, 280 in Liguria, 266 nelle Marche, 197 in Abruzzo, 181 in Campania, 129 in Puglia, 128 in Sicilia, 84 a Bolzano, 50 a Trento, 45 in Friuli Venezia Giulia, 27 in Calabria, 25 in Molise, 14 in Sardegna, 10 in Umbria, 4 in Valle d’Aosta, 3 in Basilic