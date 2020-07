Fca Plastic Unit, Cobas: "Sciopero per gli straordinari obbligatori"

ATESSA. Pronti allo sciopero i lavoratori della Fca Plastic Unit di Atessa.

Nella nota dei Cobas si legge: "In Fca Plastic Unit il troppo lavoro è diventato una routine per molte persone. In genere si pensa che lavorare molto sia lodevole, ma non si può dire lo stesso quando il lavoro diviene la principale ragione di vita.



Lavorare troppo ha come prima conseguenza il progressivo deterioramento di altri ambiti della vita.

Basta con straordinari obbligatori!!! Basta con le ferie risicate!

Per questo proclamiamo lo sciopero di tutti i sabati lavorativi, su ogni turno produttivo (del 04; 11; 18 e 25) in tutto il mese di luglio 2020 alla Fca Plastics Unit; sui recuperi e straordinari di tutte le domeniche su ogni turno produttivo(del 05; 12; 19 e 26), in tutto il mese di luglio 2020 alla Fca Plastics Unit.

Su tutti i recuperi e straordinari sui riposi individuali in tutto il mese di luglio 2020 alla Fca Plastics Unit."