Molise Food tra Roma, Spagna e Cina

ROMA. Il 4 luglio apre il secondo punto vendita dei prodotti tipici molisani a Roma targati Molise Food, il 23 a Tomares in Spagna. Caterina: “Siamo il luogo del cibo fatto in casa”. A settembre apertura in Cina

Da questo mese di luglio il food molisano avrà altre due vetrine, altri due punti vendita dove potersi far ammirare, degustare e comprare. Il primo nuovo punto vendita sarà inaugurato sabato 4 luglio a “100celle” in viale della Primavera 11 a Roma; il secondo store di prodotti tipici molisani, invece, avrà connotazioni europee:Il 23 luglio, infatti, ci sarà l’inaugurazione del primo punto vendita internazionale a Tomares, cittadina residenziale a pochi chilometri da Siviglia, in Spagna, dove il presidente della fondazione Quid Novi seguirà in prima persona il corretto avviamento. Tomares, cittadina di oltre 22mila abitanti, è il comune con la rendita pro capite più alta della regione dell’Andalusia.

“Molise Foodè diventato il marchio di un luogo dove trovare prodotti sani e genuini, freschi e casarecci. E’ il luogo dove è possibile apprendere la cultura di un popolo, quello molisano, attraverso le suetradizioni enogastronomiche” dichiara il responsabile del progetto Molise Food Francesco Caterina .Tuttavia, le due aperture di luglio, non sono che l’antipasto di quello che si andrà a concretizzare a settembre andando, così, a chiudere un ipotetico cerchio lavorativo iniziato lo scorso anno.

Il 12 settembre inaugurazione del terzo punto vendita a Roma in zona Vaticano (quartiere Trionfale). Il 31 ottobre, salvo problemi di emergenza legati alla pandemia da Coronavirus, ci sarà l’inaugurazione del primo punto venditain Cina nella cittadina diChengdu, 16 milioni di abitanti e capoluogo della provincia di Sichuan.

“In questi mesi di lockdown abbiamo continuato a lavorare per farci trovare pronti alla ripresa, per dare continuità al progetto Molise Food. Da settembre, Covid permettendo, non solo i cittadini romani, ma anche quelli spagnoli e cinesi, potranno avere la possibilità di acquistare il meglio del foodmolisano, conoscere le aziende che hanno aderito al marchio. Inoltre - conclude Francesco Caterina - con la nascita e l’espansione di Molise Food ci è stata data la possibilitàdi conoscere l'evoluzione dei Molisani di seconda e terza generazione, che si sono ravvicinati alla terra di origine. I risultati stanno dando ragione al nostro modello economico imprenditoriale: siamo in continua crescita rispetto all’andamento economico mondiale. Inoltre, siamo diventati punto di riferimento, voce autorevole per radio e tvche ci ospitano in rubriche di food, di gastronomia e di franchising “.