CAMPOBASSO. Intorno alle ore 2 di questa notte è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Campobasso per un incidente stradale sulla statale 647, al km 8, all'altezza dello svincolo per Baranello, due le auto coinvolte. Sul posto i carabinieri e il 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale dei feriti.