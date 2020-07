Manifestazione no stop per evitare cambio parroco: «dal Vescovo silenzio assordante»

PIETRACATELLA. Sta continuando da oltre una settimana a Pietracatella la manifestazione per il Parroco. Sempre in modo composto, nel rispetto delle regole, durante e dopo la messa si chiedono risposte al Vescovo, ma in primis che Don Mauro resti a Pietracatella.

I fedeli continueranno dopo la messa a presenziare per manifestare la propria contrarietà. La Comunità ed i fedeli vogliono essere ascoltati dal Vescovo, vogliono maggiori rassicurazioni oltre che confronto. Proprio quello che sembra ancora mancare. Nonostante le richieste di incontro con Monsignor Bregantini ancora non si hanno risposte. Un silenzio assordante. Per questo si continuerà a manifestare in modo pacifico tutte le sere fino a quando il Vescovo non darà spiegazioni di persona.

La preoccupazione resta ancora. La Comunità non vuole assolutamente perdere un parroco come Don Mauro, e in più non vuole restare senza guida pastorale. Nonostante alcune rassicurazioni si farà di tutto nella speranza che si possa tornare indietro e che Don Mauro possa restare a Pietracatella, una comunità che si è fortemente legata a lui ed alla sua opera coinvolgente.