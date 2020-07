Aumento dei compensi dei revisori conti, si muove la Rete della Sinistra

TERMOLI. E' convocata dal gruppo politico Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra per venerdì 3 luglio 2020, alle ore 10.45, presso la sede di via XXIV Maggio 51, conferenza stampa in tema di aumento dei compensi dei revisori conti, stabiliti un anno fa all'atto della loro nomina, i quali risulterebbero non solo inopportuni ma anche illegittimi.

Con l'occasione, anche alla presenza del capogruppo consiliare la prof.ssa Marcella Stumpo, in conferenza verranno illustrate le motivazioni ai giornalisti in modo esaustivo e dettagliato.