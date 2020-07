Addio al dottor Graziano D’Agostino, colonna portante della Confesercenti

ISERNIA. Si è spento questa mattina a 57 anni, presso l'Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, dove da qualche giorno era ricoverato, il dottor Graziano D’Agostino Direttore della Confesercenti del Molise. Originario di Scapoli, ma molto amato ed apprezzato in tutta la regione, negli ultimi anni aveva affrontato con forza una lunga malattia senza smettere mai di lavorare. Anche negli ultimi giorni della sua esistenza continuava ad occuparsi delle problematiche economiche che le aziende produttive della regione stavano affrontando a causa delle misure governative messe in atto dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I funerali saranno celebrati domani alle 16.00 all'aperto nel piazzale antistante il cimitero di Scapoli.

Alla moglie Letizia e ai due figli, Martina e Matteo, e ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Termolionline.