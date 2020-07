Emergenza Covid in Italia: da ieri 235 nuovi casi positivi e 21 decessi

ROMA. Dopo i numeri del Covid in Molise, arrivano quelli a livello nazionale e seppur di poco, continuano a crescere e questo non è un trend piacevole. Negli ultimi due giorni (ieri non abbiamo dato l'aggiornamento), i contagi sono cresciuti rispettivamente di 223 e 235 casi; i decessi sono stati 15 e 21 nelle ultime 48 ore.