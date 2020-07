Post sisma 2018, i sindaci stufi di aspettare ancora il commissario alla ricostruzione

LARINO. A una settimana esatta dalla scossa da 3.5 che si è registrata di nuovo nel territorio di Montecilfone, i sindaci del Cratere del terremoto 2018 non vogliono più aspettare inerti (e comunque mai l'hanno fatto) la nomina di un commissario che latita da molto tempo da parte del Governo.

Per questo, è indetta per domani, lunedì 6 luglio, alle ore 10.30 presso la sala Freda del Comune di Larino una conferenza stampa dei sindaci del cratere per fare il punto della situazione a due anni dal sisma. Ma soprattutto per ribadire l'urgenza di nominare un commissario alla ricostruzione.