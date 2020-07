Bregantini in visita a sorpresa alla comunità di Pietracatella

PIETRACATELLA. Dal Comitato Pro Parrocchia di Pietracatella arriva una nota a sorpresa, almeno quanto quella che ha fatto loro l'archivescovo di Campobasso-Bojano.

«Sabato sera alle ore 19, a sorpresa, il vescovo Bregantini è stato a Pietracatella per celebrare la messa ed incontrare la Comunità. Dopo oltre una settimana la comunità è stata ascoltata. In queste settimane la manifestazione ha raggiunto toni a volte eccessivi, conseguenza di una incapacità a gestire contemporaneamente le emozioni, in modo da dominare e controllare il linguaggio. Per questo il Comitato si scusa con il Vescovo, ma tutto ciò era dettato dal fortissimo attaccamento nato in pochi mesi verso don Mauro, entrato subito nei cuori dei pietracatellesi.

La Comunità infatti ricorda ancora l’accoglienza fatta a Don Mauro di mercoledì 11 dicembre 2019 a Pietracatella, nella chiesa madre, dove “si è svolta in un clima di festa, a fare da sfondo due parole, il “Grazie” al parroco emerito, per le tante opere realizzate e che resta in paese, e il “benvenuto” al giovane parroco che con zelo continuerà il suo lavoro”, come si legge dal sito della curia di Campobasso. Così don Mauro ha conquistato il cuore della gente che lo ha subito accolto. (in allegato foto dal sito della Curia di Campobasso)».