Sanità, Felice: «Tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo»

TERMOLI. Non passa giorno che non arrivino strali sulla sanità dal territorio. Il “graffio” di ieri è stato a cura del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice. «Sanità. Più passa il tempo e più crescono, giornalmente, i disagi dei cittadini, bisognosi di cure, per le criticità e i disservizi del nostro sistema sanitario regionale. Un servizio che pare sia stato sempre più abdicato alla professionalità, buona volontà e sacrificio del poco personale rimasto in servizio.

Ciò mi rafforza l'idea che vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Credo sia un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale nessuno si può sottrarre».