Mozione di sfiducia a Toma, la conferenza del Movimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. I portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise terranno una conferenza stampa per spiegare i dettagli della mozione di sfiducia al presidente della Regione, Donato Toma.

L'appuntamento è in programma a Campobasso domani, lunedì 6 luglio 2020, alle ore 11, nella Sala Parlamentino in via XXIV MAGGIO,