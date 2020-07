Giurano oggi a Guglionesi altre due guardie volontarie ittiche dell'Anpana

GUGLIONESI. Si allarga il contingente per la salvaguardia della fauna molisana. Oggi giurano a Guglionesi due nuove Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche. Il contingente delle Guardie particolari giurate volontarie ittiche della sezione provinciale Anpana di Termoli si allarga a due nuovi elementi. Alle ore 11:30, presso il Municipio di Guglionesi, Sonia Sorella e Luigi Pace presteranno giuramento nelle mani del sindaco del centro bassomolisano Mario Bellotti, in qualità di delegato del prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Come gli altri colleghi che li hanno preceduti, anche le due nuove guardie hanno seguito con profitto nel 2017 un corso di formazione, con superamento di un relativo esame di qualifica, promosso e organizzato dalla Sezione Provinciale di Termoli dell'Anpana. All'evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Sezione Provinciale di Termoli nonché Ispettore Regionale per il Molise, Abruzzo e Umbria dell'Anpana Felice Lategano e il comandante regionale per il Molise delle Guardie Ecozoofile Anpana Gianluca Barbuto.