​Grillini sulla sosta gratuita per auto elettriche e ibride, «Passa la nostra mozione»

TERMOLI. «Passa all’unanimità la nostra mozione in cui chiediamo la sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico».

Lo rende noto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

«Lo stato di salute delle nostre città si conferma sempre più compromesso dall’elevato tasso di inquinamento e i comuni possono fare la loro parte mettendo a disposizione dei servizi atti a promuovere l'uso di tali vetture. In molti comuni italiani gli incentivi alle auto elettriche o ibride sono non solo in forma di servizi come colonnine per la ricarica a tariffa agevolata o gratuita, accesso alle zone Ztl, ma anche con la possibilità di consentire la sosta gratuita negli stalli blu presenti sul territorio comunale. Ringraziamo i consiglieri comunali presenti in Consiglio Comunale per aver approvato la nostra mozione e per aver espresso la volontà di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad implementare ed incentivare l’uso della mobilità sostenibile.