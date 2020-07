TERMOLI. La mozione riguardante la sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici o ibridi con motori elettrici riporta i consiglieri di maggioranza e di minoranza dalla parte dell’accordo: il 13esimo punto all’ordine del giorno (su un totale di 16) dell’odierna assise civica viene infatti approvato all’unanimità da tutti i 21 componenti del consiglio presenti.

La proposta, presentata dal primo firmatario Ippazio Stamerra (Cinque Stelle), ha visto il pentastellato ‘strigliare’ la macchina amministrativa rea di aver allungato i tempi per la discussione della concessione gratuita dei parcheggi ad auto elettriche ed ibride: «È stata presentata sei mesi fa e mi sembra assurdo continuare con questo andamento – ha dichiarato il consigliere di minoranza presente in video – È vero che siamo stati bloccati dalla pandemia, ma il fatto di aver dovuto fare tutto online secondo me ha facilitato e velocizzato il tutto. È già accaduto con quasi tutti gli atti presentati dalla minoranza e questo rallentare il lavoro dell’opposizione, per me, non trova alcuna giustificazione». Come già in altre città italiane, la sosta gratuita per i mezzi elettrici «permette di sviluppare e facilitare la diffusione dei veicoli elettrici», ha specificato ancora Stamerra.

Favorevole anche il consigliere di maggioranza Vincenzo Sabella che pone il punto sulla nuova produzione in casa Fiat: «È recente la notizia che nello stabilimento termolese inizierà una produzione di motori ibridi che hanno come ibrido anche l’elettrico. Credo che sia importante, per il nostro territorio, il fatto che uno stabilimento che occupa oltre 2mila 500 persone abbia un futuro anche nella direzione dei parcheggi gratuiti. Accolgo con piacere la mozione dei Cinque Stelle e del collega Stamerra, per impegnare sindaco e giunta di lasciare parcheggi gratuiti per auto elettriche. Inizialmente sarà in via sperimentale, anche perché c’è da valutare l’impatto con la società che si occupa degli stalli a pagamento. Inoltre si stanno installando circa 12 colonnine per la ricarica di auto elettriche, segno distintivo della svolta green che questa amministrazione sta seguendo».