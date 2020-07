TERMOLI. La campagna di solidarietà per Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito ed ucciso in Egitto tra il gennaio ed il febbraio 2016, ha visto il consiglio comunale nuovamente compatto durante l’approvazione dell’apposizione di un manifesto (che ha già svettato sulle pareti esterni del palazzo comunale negli scorsi mesi ndr) con la scritta “Verità per Giulio Regeni”. La prima firmataria della mozione è stata Manuela Vigilante (PD) che ha commentato la sua richiesta: «Abbiamo accolto questa iniziativa per richiedere giustizia non solo per Giulio Regeni che, dopo 4 anni, non ha ancora trovato giustizia, ma anche per Patrick Zaki che si trova oggi in carcere».

Al coro di richiesta di giustizia si è unita anche Marcella Stumpo (Rete della Sinistra): «Si tratta di una richiesta di giustizia per un cittadino italiano che va al di là del colore politico. Il Governo egiziano sta prendendo in giro quello italiano da quattro anni. È una cosa che grida vendetta. Per la dignità dello stato italiano, anche Termoli dovrebbe riprendere la pratica di esporre lo striscione».

La questione è stata attenzionata anche dal consigliere di maggioranza Nico Balice (Roberti Sindaco) che ha ribadito l'importanza di essere tutti uniti «al di là dei colori politici, per mostrare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia di Giulio, tenendo il manifesto ben visibile a chiunque si trovasse a passare in Piazza Sant'Antonio, Condividiamo l'interpellanza presentata dalla consigliera Vigilante e porremmo in atto tutto ciò che è possibile per far luce sulla morte di un povero ragazzo che non ha fatto nulla, se non illuminare quel paese con le intelligenze italiane». La mozione passa all’unanimità dei votanti (20 voti favorevoli).