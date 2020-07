TERMOLI. Il consiglio comunale di Termoli di questa mattina, 6 luglio, contava 16 punti all’ordine del giorno di cui ben dodici riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che passano a maggioranza dei voti. L’opposizione si mostra, ancora una volta, compatta nelle decisioni scegliendo di non parlare, astenendosi dal votare i punti riguardanti i debiti.

Dopo circa due ore dall’inizio delle discussioni, previste per le ore 10, l’assise si è trovata a dover discutere dell’ultimo punto denominato «Interpellanza prot. N. 11381-2020 avente ad oggetto “Ditte che hanno eseguito i lavori di ripristino nelle vie: Corso Umberto I, via Molise, via Mascilongo, via Rio Vivo, Lungomare Cristoforo Colombo a partire dal lido Blutuff, e nelle altre vie comunali negli ultimi due anni”».

Sulla questione è intervenuto il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, che ha sostituito il sindaco Roberti dopo il suo abbandono dell’aula a causa di impegni in Provincia, e che ha inteso chiarire che si tratta di interventi di rifacimento di vari tratti della rete di gas metano. Di seguito l’intervento del vice sindaco.

Questo, invece, l’ordine del giorno:

1. Delibera di g.c n. 121 del 19.05.2020, avente ad oggetto: ” fondo regionale di solidarietà covid-19 misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza. Variazione di bilancio annualità 2020″ ratifica.

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs. N.267/2000 – sentenza giudice di pace n. 62/2019.

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a e lettera e

D.lgs. N.267/2000 – ordinanza tribunale di Larino r.g.n. 54/2019

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell‘art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs. N.267/2000 – sentenza giudice di pace n. 276/2019

5. Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 lett. A), d.lgs n267/2000 – sentenza del giudice di pace n.151/2019

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d lgs. N.267/2000 – decreto di liquidazione gdp r.g.n. 393/2018 e cron. N. 379/2019

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs. N.267/2000 – sentenza gdp n. 140/2019

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera e d.lgs. N.267/2000

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d lgs. N.267/2000 – sentenza giudice di pace n. 328/20 19

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs. N.267/2000 – sentenza giudice di pace n. 269/2019

11. Riconoscimento legittimato debito fuori bilancio, art. 194, comma 1, lettera “e” d.lgs. N. 267/2000.

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs n.267/2000 – sentenza del giudice di pace n.322/201 9

13. Mozione prot. N. 3419 del 20.01.2020, avente ad oggetto: ”sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico”.

14. Mozione prot. N. 20545 del 09.04.2020, avente ad oggetto: ”richiesta di divieto installazione sul territorio comunale di reti di quinta generazione 5g”

15. Ordine del giorno prot. N. 12546 del 26.02.2020, avente ad oggetto: “campagna di solidarietà per la ricerca di “verità per Giulio Regeni”.

16. Interpellanza prot. N. 11381-2020, avente ad oggetto: ”ditte che hanno eseguito i lavori di ripristino nelle vie: corso Umberto i, via Molise, via Mascilongo, via Rio Vivo, Lungomare Cristoforo Colombo a partire dal lido blutuff, e nelle altre vie comunali negli ultimi 2 anni”.