Auto si schianta contro il muro di un'abitazione, un morto e due feriti

SAN POLO MATESE. Un morto e due feriti, questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 17 nei pressi del bivio di San Polo. Una Cinquecento, guidata da una 47enne, è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione. La donna è rimasta ferita mentre, per l'anziano padre di 83 anni non c'è stato nulla da fare e, soccorso dal 118, è morto poco dopo all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso. A bordo anche la badante della vittima ricoverata in ospedale a Campobasso assieme con la donna alla guida dell'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto e i sanitari del 118.