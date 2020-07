Pilkington: "Proteggere la salute ed il benessere di tutto il nostro personale"

SAN SALVO. "La risposta di NSG-Pilkington alla mia richiesta di confronto è stata immediata e di questo li ringrazio molto.

Nella replica che ho ricevuto, mi viene assicurato che nessuna decisione è stata ancora presa in merito allo stabilimento di San Salvo e che, non appena ci saranno novità a riguardo, verrò contattato dal Presidente Graziano Marcovecchio per un confronto.



Preoccupa, a parer mio, il fatto che - come scrive NSG - “la pianificazione e la messa in atto di qualunque trasformazione della capacità necessaria ad avere successo nel mondo post Covid vengano realizzate con urgenza ma anche con la necessaria attenzione alle conseguenze sull'impiego nelle comunità in cui operiamo”.

Dire “urgenza “ed “attenzione”, spesso è un modo per mimetizzare un ordine di decisioni non sempre positive e per le quali si attende un tempo migliore per comunicarle.



Certo, essere ancora in fase di riflessione è senz'altro meglio che aver già operato una scelta negativa, da un punto di vista occupazionale, per il sito di San Salvo.



Nella replica di NSG-Pilkington leggo inoltre che la loro priorità numero uno è “proteggere la salute ed il benessere di tutto il nostro personale”. Già da troppo tempo i lavoratori Pilkington di San Salvo vivono in un limbo di ansia ed incertezza per il futuro: questo non credo faccia bene - mi si perdoni - alla salute.



Rinnovo ai vertici Pilkington la mia disponibilità a dare un contributo per risolvere la situazione, augurandomi che ai loro processi decisionali venga impressa un'accelerazione che, ogni giorno che passa, diventa sempre più necessaria."



Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento