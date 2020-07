Digitale terrestre, Raiway in sopralluogo su Termoli e Campomarino

CAMPOBASSO. Prosegue l'impegno della Rai per potenziare e migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo sul territorio. A tale proposito questa mattina un mezzo di Raiway sarà a Campomarino, in via Perugia e zone limitrofe e nel pomeriggio a Termoli, nel quartiere di San Pietro, dove sono state segnalate anomalie del segnale. (Fonte Tgr Molise).