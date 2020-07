Auto contro scooter in via Brigida ieri mattina, due ragazze al San Timoteo

TERMOLI. Traffico bloccato nella tarda mattinata di ieri per un incidente avvenuto in corso Fratelli Brigida davanti alla chiesa San Timoteo, un’auto mentre usciva da un parcheggio a spina di pesce mentre sopraggiungeva uno scooter con due ragazze a bordo, l'impatto inevitabile e la coppia di amiche è stata scaraventata a terra procurandosi delle escoriazioni e varie contusioni. Sul posto pattuglie di Carabinieri e Polizia municipale, oltre al 118 e ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la 15enne e la 16enne al Pronto soccorso.