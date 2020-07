BONEFRO. Presentazione del libro "Bonefro ambiente e storie sconosciute" di Annalisa Occhionero con note storiche di Luigi Pizzuto. L'appuntamento culturale si terrà presso la Fontana della Terra, giovedì 9 luglio 2020, alle ore 18.30 in ottemperanza delle norme anticovid. In uno scenario suggestivo, legato alla storia del Regio Tratturo Celano-Foggia, il Sindaco Nicola Montagano, la preside dell'Omnicomprensivo Capriglione Giovanna Fantetti e i curatori dell'esperienza didattica che ha coinvolto i ragazzi di terza media, in "classe reale" e in "classe virtuale", nell'ambito della "Didattica a distanza", presenteranno una una iniziativa singolare. Che ha portato a conoscere gli eventi e le risorse più importanti del luogo, per riscoprire le proprie radici e le attività dei personaggi che hanno dato lustro al paese a livello nazionale e mondiale. Ecco gli argomenti trattati. "Le origini", "Il rapimento delle venafrane", "Il castello", "La strage dei bambini", "Bosco Difesa", "Il tratturo Celano-Foggia", "Fontana della Terra", "Fontana dei Ciechi", "Fontana Ciciliano", "Ritrovamenti archeologici, sepolcreti e ville rustiche", "Le chiese", "Museo Etnografico", "Archivio Tina Modotti", "Museo Tony Vaccaro", "Personaggi illustri", "Tavolata San Giuseppe". Musiche di Nicola Grimaldi e Michele Macchiagodena.